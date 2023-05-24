 

“Я сделал попытку”: Митя Фомин рассказал о своей самой большой мечте

24.05.2023, 16:42, Новости дня
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Митя Фомин – сладкоголосый певец, который известен всем как практически бессменный участник группы Hi-Fi. Однако мало кто знает, что жизнь его могла сложиться совершенно иначе.

Именно об этом мужчина и рассказал журналистам Пятого канала, которые улучили момент на XII Премии телеканала RU.TV и пообщались с певцом. В тот момент Митя Фомин и рассказал о своей самой большой мечте детства.

Оказывается, он всей душой желал стать ветеринаром, однако родители настояли на том, чтобы Митя Фомин выбрал стезю посерьезнее и стал врачом для людей. В итоге юноша закончил Педиатрический факультет Новосибирского медицинского института.

Тем не менее, уже в то время исполнитель чувствовал, что будущее его связано с миром софитов и микрофонов. В итоге когда ему было 20 лет, он собрался с силами и совершил “прыжок веры”.

“Я сделал попытку и стать предпринимать шаги, чтобы стать музыкантом”, – поделился Митя Фомин.

К слову, поклонники певца, должно быть, невероятно рады, что их кумир сделал именно такой выбор. И, уверены многие, что карьера популярного исполнителя была суждена ему свыше: именно поэтому он и смог добиться известности.

Печалит фанатов Фомина лишь то, что он до сих пор остается холостяком. И это, напомним, в 49 лет. Впрочем, Митя Фомин уже заявил о том, что готов стать отцом-одиночкой и завести ребенка от суррогатной матери.


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