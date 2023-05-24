Oppo представила самый тонкий смартфон в мире с перископной камерой

Марка Oppo презентовала самый тонкий смартфон в мире, который имеет перископную камеру.

В частности, аппарат под названием Oppo Reno10 Pro+ имеет толщину всего 8,2 мм. Несмотря на то, что перископная камера предполагает обязательное применение более толстых модулей, разработчикам удалось ее уменьшить на 0,96 мм. За производительность смартфона Oppo Reno10 Pro+ отвечает мощный чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 с 16 гигабайтами оперативной памяти.

Модель получила 256 гигабайт встроенной памяти. О размерах смартфона свидетельствует внушительный экран на 6,74 дюйма с высоким разрешением. Начальная цена смартфона составит порядка 550 долларов.