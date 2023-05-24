 

Новый смартфон IQOO NEO 8 оценен в 350 долларов

24.05.2023, 16:40, Разное
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Китайский бренд iQOO официально объявил о выходе нового смартфона iQOO Neo8, который получит разные комплектации.

В базовом исполнении с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ стоимость аппарата составит 350 долларов. В топовой комплектации смартфон iQOO Neo8 получил 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти. Во всех версиях предусмотрен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с улучшенной системой охлаждения.

Аппарат имеет крупный 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 144 Гц. Также указано, что основная камера имеет главный датчик 50 мегапикселей, а фронтальный модуль выполнен с датчиком 16 мегапикселей. Емкость батареи достигает 5000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт.


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