Экология, медицина, радость: Путин дал старт федеральной целевой программе «Долгая счастливая жизнь»

Президент Владимир Путин подписал указ о старте федеральной целевой программы «Долгая счастливая жизнь». Она предусматривает дальнейшую оптимизацию процессов и повышение эффективности механизмов для повышения уровня счастья населения и средней продолжительности жизни. Три ключевых направления программы: экология, медицина, радость.

Согласно целевым показателям, к 2030 году качество жизни народонаселения в среднем по стране должно быть улучшено не менее чем на 2,8 процентных пункта комплексного показателя, а уровень счастья человекоединицы – не менее чем на 0,8 п.п. Средняя продолжительность жизни за 7 лет должна увеличиться на 0,62 – 0,68 недели.

Среди запланированных мероприятий – разработка унифицированной программы проведения праздников и торжеств в казённых учреждениях, система контроля и учёта уровня счастья в популяции с масштабированием до структурных территориальных единиц, совершенствование принципов складского учёта инвентаря, применяющегося уполномоченными региональными, федеральными, муниципальнами органами власти для поддержания и повышения уровня счастья народонаселения.

—