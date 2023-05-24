 

Экология, медицина, радость: Путин дал старт федеральной целевой программе «Долгая счастливая жизнь»

24.05.2023, 16:33, Разное
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Президент Владимир Путин подписал указ о старте федеральной целевой программы «Долгая счастливая жизнь». Она предусматривает дальнейшую оптимизацию процессов и повышение эффективности механизмов для повышения уровня счастья населения и средней продолжительности жизни. Три ключевых направления программы: экология, медицина, радость.

Согласно целевым показателям, к 2030 году качество жизни народонаселения в среднем по стране должно быть улучшено не менее чем на 2,8 процентных пункта комплексного показателя, а уровень счастья человекоединицы – не менее чем на 0,8 п.п. Средняя продолжительность жизни за 7 лет должна увеличиться на 0,62 – 0,68 недели.

Среди запланированных мероприятий – разработка унифицированной программы проведения праздников и торжеств в казённых учреждениях, система контроля и учёта уровня счастья в популяции с масштабированием до структурных территориальных единиц, совершенствование принципов складского учёта инвентаря, применяющегося уполномоченными региональными, федеральными, муниципальнами органами власти для поддержания и повышения уровня счастья народонаселения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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