Выпадение и ломкость волос: разные причины и как решать эти проблемы

Практически каждый день мы замечает, что на расческе, одежде или напольном покрытии появляются наши волосы. Это неизбежность, с которой приходится мириться. Мы привычно списываем это на выпадение волос, но забываем о второй проблемой, под названием ломкость. Разберем разницу между выпадением и ломкостью, а также найдем варианты решения обоих проблем.

Чем выпадение волос отличается от ломкости волос

Когда мы видим, что объем косы уменьшается, мы склонны предполагать, что выпадение волос является основной причиной. Но это не всегда так. Иногда волосы ломаются настолько сильно, что технически все волосы остаются на месте, но их длина составляет всего несколько сантиметров и спасти ситуацию можно только короткая стрижка. Ломкость волос может также добавиться к уже существующим проблемам с волосами.

Что такое выпадение

Выпадение и ломкость волос — две распространенные проблемы с волосами, с которыми сталкивается большинство людей. Хотя оба состояния могут привести к ухудшению состояния прически, они вызваны разными факторами и имеют разные характеристики.

Выпадение волос происходит, когда волосяной фолликул достигает конца своего цикла роста и покидает свое место естественным образом. В среднем, люди теряют от 50 до 100 единиц волос в день, что считается нормальным. Однако чрезмерное выпадение может быть признаком ухудшения состояния здоровья, гормональных изменений, сильного стресса, дефицита питательных веществ. Это неприятное событие может объяснять и генетика. Выпадение волос обычно приводит к тому, что весь стержень выходит из корня, оставляя белую луковицу на конце пряди. И с этим уже ничего не поделаешь, но нужно принимать меры, чтобы остальные локоны не последовали за своим предшественником.

Советы по лечению выпадения волос

Выпадение волос можно контролировать с помощью правильного ухода и режима. Вы можете соблюдать следующие рекомендации, чтобы увидеть видимые результаты:

Не реже одного раза в неделю смазывайте волосы маслом, чтобы напитать кожу головы и улучшить ее состояние. Да, масляные маски – это хлопотно, но зато очень эффективно. Перейдите на увлажняющий кондиционер и мягкий шампунь, не содержащий парабенов и сульфатов. Такие продукты вызывают наименьшее повреждение или пересушивание волос. Сегодня на рынке так много предложений, что вы наверняка найдете что-то свое. Мойте волосы два или три раза в неделю, чтобы кожа головы была чистой. Но ежедневные процедуры могут наоборот, способствовать пересушиванию и повреждению, особенно если за каждой из них следует укладка феном. Ваша диета играет важную роль в поддержании здоровья волос. Включите в рацион продукты, богатые железом, омега-3 и другими необходимыми витаминами, чтобы сделать ваши волосы сильными и здоровыми изнутри.

Что такое ломкость волос

Ломкость волос происходит, когда прядь волос ломается из-за внешних стрессовых факторов, таких как чрезмерная горячая укладка, агрессивные химические вещества, тугие прически или расчесывание и расчесывание волос, пока они влажные. Ломкость волос часто приводит к тому, что пряди волос становятся короткими и неровными, что придает им грубый, потрепанный вид. В отличие от выпавшего волоса, на конце обломанного вы никогда не увидите белую луковицу. В этом заключается основной плюс. Раз волосяной фолликул живой, значит можно принять меры и отрастить новое, здоровое полотно.

Советы по лечению ломкости волос

Ломкими волосы обычно становятся, когда они слишком сухие и ломкие. Лучший способ лечения — вернуть волосам влагу. Вы можете начать использовать увлажняющие шампуни и средства для ухода за волосами, которые помогут локонам восстановить силу. Вы также можете начать использовать восстанавливающую маску для волос два раза в неделю, чтобы удерживать влагу в волосах. Наконец, старайтесь держаться подальше от инструментов для укладки волос и нагревательных приборов.

Заключение

Профессиональный парикмахер хорошо знает, какая разница между ломкостью и обычным выпадением. И то, и другое лечится, но чем быстрее вы возьметесь за восстановление здоровья локонов, тем эффективней будут эти процедуры. Не расстраивайтесь, что невозможно вылечить волосы в один миг, может потребоваться несколько месяцев, прежде чем результаты станут заметными.