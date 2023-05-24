Автосайт “За рулем” рассказал об альтернативах моторному маслу

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на приборной панели начинает мигать лампочка низкого уровня масла. В некоторых случаях может не оказаться канистры для доливки жидкости, а автомобиль находится далеко от города. В таких ситуациях есть выход.

Сайт “За рулем” сообщает, что первым шагом является определение причины чрезмерного расхода масла. В старых автомобилях это может быть износ шатунов и поршневых групп, неисправности системы вентиляции картера или негерметичность сальников и прокладок.

Отдельно отмечается, что опасно управлять автомобилем с низким уровнем масла. Его также следует покупать той же вязкости и марки, что и в двигателе.

Эксперты рекомендуют, в качестве экстренной альтернативы, доливать подсолнечное масло из ближайшего магазина, если транспортное средство находится слишком далеко, чтобы добраться до заправочной станции, а другие автомобилисты не могут помочь. Однако это следует делать только в крайнем случае.