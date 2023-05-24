 

Zа Vойну: Артемовск. 24.05.2023

24.05.2023, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артемовск. 24.05.2023

1. Город полностью контролируется силами ЧВК "Вагнер". В город потихоньку начинают заходить структуры ДНР.

2. Противник не ведет штурмовых действий с целью вернуться в город. Ограничивается обстрелами западных и юго-западных кварталов и действиями ДРГ к западу от города.

3. ЧВК "Вагнер" не ведут серьезных штурмовых действий с целью взятия Красного. Позиции ВСУ в Хромово подвергаются артиллерийским ударам. Сам "Вагнер" на днях покинет город и уйдет на отдых.

4. Разминирование и уборка трупов в западных кварталах затрудняется продолжающимися обстрелами, при сохранении конфигурации фронта, длительность уборки трупов и разминирования может оказаться сопоставимами со сроками очистки терминала Донецкого аэропорта. Собранных покойников, скорее всего, через некоторое время передадут ВСУ.

5. На флангах нашей группировки противник продолжает атаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска и заявляет продвижения до 200 метров. Основные позиции части МО РФ и переброшенные сюда добровольческие отряды удерживают. Впрочем, у противника тут еще есть не растраченные резервы, которые он может попробовать бросить в атаку на Клещеевку.

6. Осложняют действия сторон начавшиеся дожди, которые снова развезли местность за пределами шоссейных и асфальтированных дорог. Противник наверняка будет списывать неудачу своих контратак на "климатическое оружие России", хотя нам погода мешает ровно в той же степени, что и ВСУ.

7. Командование ВС РФ по понятным причинам не раскрывает своих намерений относительно дальнейших наступательных действий с опорой на Артемовск и Соледар — там есть разные опции, которые не заканчиваются одним Часов Яром.

Трансляция боевых действий, как обычно, продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

PS. Пушилин вчера еще раз подтвердил, что город называется Артемовск и точка.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Мнение: О сбывающемся кошмаре Путина… Худшее — впереди?

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Этот коптер — чей надо коптер

25.05 / Zа Vойну: Работает “Иван Хурс”

25.05 / Истерическое событие*

24.05 / Zа Vойну: 10 лучших варгеймов

24.05 / Мнение: Cтрана-террорист США, выход Армении из ОДКБ и американский досмотр в Японии

24.05 / Мнение: О главном за эти дни… Бахмут – чей?

24.05 / Мнение: Трагедия контрнаступа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика