Zа Vойну: Артемовск. 24.05.2023

Артемовск. 24.05.2023

1. Город полностью контролируется силами ЧВК "Вагнер". В город потихоньку начинают заходить структуры ДНР.

2. Противник не ведет штурмовых действий с целью вернуться в город. Ограничивается обстрелами западных и юго-западных кварталов и действиями ДРГ к западу от города.

3. ЧВК "Вагнер" не ведут серьезных штурмовых действий с целью взятия Красного. Позиции ВСУ в Хромово подвергаются артиллерийским ударам. Сам "Вагнер" на днях покинет город и уйдет на отдых.

4. Разминирование и уборка трупов в западных кварталах затрудняется продолжающимися обстрелами, при сохранении конфигурации фронта, длительность уборки трупов и разминирования может оказаться сопоставимами со сроками очистки терминала Донецкого аэропорта. Собранных покойников, скорее всего, через некоторое время передадут ВСУ.

5. На флангах нашей группировки противник продолжает атаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска и заявляет продвижения до 200 метров. Основные позиции части МО РФ и переброшенные сюда добровольческие отряды удерживают. Впрочем, у противника тут еще есть не растраченные резервы, которые он может попробовать бросить в атаку на Клещеевку.

6. Осложняют действия сторон начавшиеся дожди, которые снова развезли местность за пределами шоссейных и асфальтированных дорог. Противник наверняка будет списывать неудачу своих контратак на "климатическое оружие России", хотя нам погода мешает ровно в той же степени, что и ВСУ.

7. Командование ВС РФ по понятным причинам не раскрывает своих намерений относительно дальнейших наступательных действий с опорой на Артемовск и Соледар — там есть разные опции, которые не заканчиваются одним Часов Яром.

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PS. Пушилин вчера еще раз подтвердил, что город называется Артемовск и точка.

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