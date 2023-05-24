Мнение: Что я думаю о предложении вдвое повысить НДФЛ

Коммунисты внесли в Думу законопроект по раскулачиванию малого и среднего бизнеса. Как верно замечает Алексей Антонов (ссылка), на крупный бизнес КПРФ покушаться не может, так как крупный бизнес, собственно, её и кормит — через КПРФ многие крупные бизнесмены продвигают свои интересы, это удобный и недорогой канал. Нападать же на малый и средний бизнес абсолютно безопасно.

Суть предложения товарища Зюганова заключается в том, что поднять НДФЛ вдвое, до 30%. Но не для всех, а только для тех, кто зарабатывает больше 800 тысяч рублей в месяц. Под удар попадают ипэшники и владельцы небольших фирм (крупный бизнес НДФЛ не платит, там всё несколько иначе устроено). В плане пиара идея отличная, так как ядерный электорат коммунистов состоит из тех, кому живая корова соседа доставляет невыносимую душевную боль.

При этом, как показывают исследования, особенную злость у коммунистов вызывает не списочный состав Форбс с его океанскими яхтами, а вот как раз мелкая рыбёшка: соседи по дому, которых коммунист видит часто, и которые находятся всего лишь на ступень-другую выше по социальной лестнице. Проще говоря, если коммунист ездит на опеле, мерседес соседа будет раздражать его гораздо сильнее, чем частный самолёт условного металлурга Фрихельшова.

Конечно, есть некрупные бизнесмены, которые искренне поддерживают коммунистов. Что там у них в голове — тема для отдельного разговора, однако сейчас нам важно, что эта публика на своей волне, так что её никакими заявлениями не поколебёшь.

Итого для коммунистов со всех сторон плюсы:

— крупному бизнесу на повышение НДФЛ наплевать;

— мелкий и средний бизнес для КПРФ неважен;

— на экономику России коммунистам наплевать;

— ядерный электорат КПРФ раскулачивание поддерживает.

С точки зрения общества, конечно, идея жуткая: классическое вредительство в исполнении врагов народа. Если НДФЛ вздёрнут вдвое, малый и средний бизнес справедливо воспримет это как ограбление, после чего примет меры или к уходу в тень, или к эмиграции из России. Если НДФЛ не поднимут — так и будет, скорее всего — то деловой климат в стране просто ухудшится.

Проведу аналогию. Представьте, что вы, законопослушный гражданин, проходите мимо полицейского. Если полицейский затаскивает вас в свою каморку, избивает там и отбирает кошелёк, ваше мнение о государстве ухудшается кардинально. Если полицейский говорит, что вас следует избить и ограбить, но второй напарник останавливает его репликой «Гена, в другой раз», ваше мнение о государстве тоже падает, но не так сильно.

Сейчас у нас ситуация номер два. КПРФ предложила ограбить людей — не в шутку, вполне всерьёз — но партию дёрнут за рукав, так что законопроект почти наверняка не пройдёт. Мнение предпринимателей о государстве ухудшилось.

Полагаю, мне придётся процитировать пояснительную записку к законопроекту КПРФ, чтобы вы увидели, что моя аналогия с коррумпированными полицейскими не является художественным преувеличением (ссылка):

По предварительной оценке Минфина России объем доходов федерального бюджета в январе 2023 г. снизился на 35% по сравнению с январем 22 года. Нефтегазовые доходы снизились на 46%! Ненефтегазовые доходы сократились на 28% по отношению к январю прошлого года. Дефицит составил 1,76 трлн. руб.

Бюджет на 2023 год рассчитан на основе стоимости нефти в $70 за баррель при том, что уже в сентябре 2022 г. средняя цена нефти марки Urals, снизилась на 8,7% по сравнению с показателями августа — до $68,25 доллара за баррель.

Поставки в Европу природного газа сокращаются, а рост продаж в Китай не компенсирует эти потери.

Ненефтегазовые доходы бюджета могут сократиться из-за недополучения налогов из-за падения российской экономики.

Если исходить из плановых показателей доходов и расходов, заложенных в законе о бюджете, 2023 год Россия должна закончить с дефицитом 2,9 трлн. рублей. Но 60% этой суммы бюджет недосчитался уже по итогам января 2023 г. Сценарий, считавшийся базовым, маловероятен. При нынешних ограниченных ценах на российскую нефть эксперты ожидают дефицит по итогам года около 5 трлн. рублей. А ликвидная часть всего ФНБ составляет около 6 трлн. руб. В этой ситуации Правительство РФ попыталось просить у крупного российского бизнеса помощи, в части перечисления «добровольных» разовых взносов в бюджет в размере 200-250 млрд. рублей.

Однако бизнес ответил отказом, и указал, что у правительства есть инструмент налогового регулирования, которым надо пользоваться.

Бизнес прав! Налоговым инструментом надо пользоваться. Именно поэтому фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей. По данным агентства Хенли партнере в 2022 году в России насчитывалось 101 000 долларовых миллионера, если принять предлагаемый закон то затраты миллионеров составят 6,4 миллиона рублей — крошечная сумма!

Необходимо отметить, как Правительство РФ спасало крупный бизнес в кризисные годы.

В 2008 году Объединенная компания «Русал» получила на погашение задолженности $4,5 млрд! Компания М.Фридмана в октябре 2008 года получила от ВЭБа $2 млрд. для погашения кредита.

В 2014 г. ЦБ РФ потратил на санацию российских банков 262 млрд. руб. — такую сумму регулятор выделил Агентству по страхованию вкладов на спасение 12 банков.

В кризисном 2015 году Правительство РФ выделило 1 трлн. руб. на докапитализацию финансовых организаций РФ. А теперь, когда страна переживает не лучшие времена, главные потребители бюджета и разорители страны не считают своим долгом спасать тот сук, на котором паразитировали столько лет!

В этом существо российской буржуазии. Преступно нажитое состояние они будут только приумножать преступным путем. Было бы большой наивностью ожидать, что люди 30 лет грабившие страну, вдруг подобреют и станут отдавать награбленное.

Необходимо экономику переводить на мобилизационные рельсы, тогда не надо будет никого уговаривать, в трудную минуту экономика должна работать на страну. Г.А. Зюганов В.И. Кашин Ю.В. Афонин Д.Г. Новиков Н.В. Арефьев Н.В. Коломейцев Н.Н. Иванов .И. Осадчий .И. Васильев К.К. Тайсаев И.А. Филатова М.В. Щапов.

Как видите, с точки зрения бизнеса всё довольно прозрачно: в России орудует думская партия, легальная, не запрещённая законом, которая пытается уничтожить предпринимателей как класс. Замените в тексте записки «буржуазию» на «еврейство», и вы поймёте чувства «буржуев», которые читают подобные документы. Жаль, что читают документы немногие — большая часть предпринимателей занята делами так плотно, что про политику узнаёт разве что из роликов на Ютубе.

Кстати, никакого линейного повышения сбора налогов, как указано в пояснительной записке, не было бы в любом случае. Если бы коммунисты разбирались в экономике хотя бы на базовом уровне, они бы знали о существовании кривой Лаффера. Краткая суть: при налоге в 0% бюджет не получит ничего. При налоге в 100% бюджет тоже не получит ничего, так как никто не сможет и не захочет этот налог платить. Существует некий оптимальный уровень налогов — может быть, 5% или 25%, в зависимости от разных деталей — на которой бюджет получает максимум. Если задрать налоги выше этой точки, налоговые поступления начнут снижаться, так как бизнес будет или закрываться, или уходить в тень. Таким образом, механическое вздёргивание НДФЛ с 15% до 30% налоговые поступления вдвое не увеличит. На длинном периоде — даже уменьшит, так как разрушение доверия и изъятие денег у бизнеса не пройдут для экономики безболезненно.

Вместо завершения поста замечу, что в теории повышение НДФЛ до 30% или даже до 50% не является проблемой ни для экономики, ни для бизнеса. Если всё организовано грамотно, налоговая схема примерно такая: налог на доходы является нулевым, есть только налог с расходов. Если вкладываешь деньги обратно в бизнес, то есть покупаешь станки или акции, например, налогов не платишь вообще. Если же тратишь на статусное потребление, покупая машины, яхты, выводя деньги за рубеж, налог — 50%. Получается вполне комфортно и для бизнеса, и для экономики в целом.

Однако сейчас в России налоговая схема совершенно другая. И если мы хотим двигаться к схеме, которую я грубо обрисовал выше, надо вначале просчитать, будет ли она существенно лучше, а потом медленно разворачиваться на протяжении 20 лет, внятно озвучив направление движения и сдвигая налоговые ставки от года к году на 1% или около того.

Идея КПРФ — взять и ограбить — отличается от грамотной налоговой реформы примерно так же, как нападение с ножом отличается от хирургической операции. И бандит, и хирург режут других людей, так как зарабатывают таким образом деньги. Но есть нюанс…