Мнение: Об атаке наёмников на Беларусь… Откуда готовилось нападение?

После недавнего рейда украинских «ихтамнетов» на российскую Белгородчину, — ничтожного в чисто военном плане, но медийно приметного, — повторения и косплеи уже не шокируют, а вскоре перестанут и удивлять. Так что и в отношении нашего ближайшего соседа, союзника и соратника, Беларуси, внешние агрессии с гибридными атаками неудивительны. Вот и сейчас…

…можно сказать, началась первая фаза одной из них. Да, пока на вербальном уровне. На стадии «подготовки почвы». Но слова имеют неожиданное свойство материализовываться, как известно.

«Мы готовимся к “восстанию в Беларуси”, потому что оно произойдёт», — заявил в эфире Polsat польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак. По его словам, в этой операции могут участвовать граждане Беларуси: «Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им».

Дурной пример заразителен.

И печально тут не то, что начатая 24.02.2022 эрозия мирового права никак не может остановиться уже год с лишним спустя. Куда хуже, что сейчас остатки этого права бросились доламывать те, кто позиционируют себя его «защитниками». Действуя в оруэлловском духе «мир — это война», они лишь усиливают нигилизм и хаос. Последствия грозят быть намного более катастрофичными, чем нынешний межгосударственный конфликт.

Интересно, почему никто из «сеящих ветер» не задумывается, что грядущая буря снесёт и его напрочь?

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