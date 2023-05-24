 

Мнение: Об атаке наёмников на Беларусь… Откуда готовилось нападение?

24.05.2023, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После недавнего рейда украинских «ихтамнетов» на российскую Белгородчину, — ничтожного в чисто военном плане, но медийно приметного, — повторения и косплеи уже не шокируют, а вскоре перестанут и удивлять. Так что и в отношении нашего ближайшего соседа, союзника и соратника, Беларуси, внешние агрессии с гибридными атаками неудивительны. Вот и сейчас…

…можно сказать, началась первая фаза одной из них. Да, пока на вербальном уровне. На стадии «подготовки почвы». Но слова имеют неожиданное свойство материализовываться, как известно.

«Мы готовимся к “восстанию в Беларуси”, потому что оно произойдёт», — заявил в эфире Polsat польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак. По его словам, в этой операции могут участвовать граждане Беларуси: «Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им».

Дурной пример заразителен.

И печально тут не то, что начатая 24.02.2022 эрозия мирового права никак не может остановиться уже год с лишним спустя. Куда хуже, что сейчас остатки этого права бросились доламывать те, кто позиционируют себя его «защитниками». Действуя в оруэлловском духе «мир — это война», они лишь усиливают нигилизм и хаос. Последствия грозят быть намного более катастрофичными, чем нынешний межгосударственный конфликт.

Интересно, почему никто из «сеящих ветер» не задумывается, что грядущая буря снесёт и его напрочь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Мнение: О сбывающемся кошмаре Путина… Худшее — впереди?

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Этот коптер — чей надо коптер

25.05 / Zа Vойну: Работает “Иван Хурс”

25.05 / Истерическое событие*

24.05 / Zа Vойну: 10 лучших варгеймов

24.05 / Мнение: Cтрана-террорист США, выход Армении из ОДКБ и американский досмотр в Японии

24.05 / Мнение: О главном за эти дни… Бахмут – чей?

24.05 / Мнение: Трагедия контрнаступа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика