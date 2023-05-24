 

N-TV – «знаковое событие» — премьер Чехии заявил о достижении энергетической независимости от России к 2025

24.05.2023, 15:30, Новости дня
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К 2025 году Чехия собирается добиться независимости от нефтяных поставок из России, пишет N-TV. Помочь ей в этом должно расширение пропускной способности трансальпийского трубопровода TAL. В год по нему планируется поставлять до 8 миллионов тонн чёрного золота. Но реализация инфраструктурного проекта потребует больших затрат, а именно €67,5 млн, рассказывает немецкое издание.


AP

К 2025 году Чехия приобретёт независимость от поставок нефти из России, пишет N-TV. Об этом заявил премьер-министр страны Пётр Фиала во время посещения центрального хранилища чёрного золота рядом с Прагой. Он назвал это «знаковым событием» в истории страны.

Добиться независимости позволит расширение пропускной способности трансальпийского трубопровода TAL до 8 миллионов тонн нефти в год. Линия поставок идёт от порта в итальянском городе Триесте до немецкого города Ингольштадт. В Германии она присоединена к трубопроводу чешской государственной компании Mero. Именно эта фирма возьмёт на себя расходы по расширению пропускной способности. По имеющимся подсчётам, речь идёт о €67,5 млн.

Причиной отказа от российской энергии послужило начало боевых действий на Украине. Либерально-консервативное правительство в Праге активно поддерживает Киев и уже поставило ему много оружия. В прошлом году 56% всего импорта нефти в Чехию приходило из России.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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