 

Бывшего Ольги Бузовой засмущала дама в прозрачном платье

24.05.2023, 15:25, Новости дня
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Вчера в Москве отгремела премия RU.TV, куда приехали многие отечественные звезды в шикарных нарядах. В мероприятии также принял участие Давид Манукян. Причем бывшему возлюбленному Ольги Бузовой досталась очень важная роль, ведь он был одним из ведущих.

Пока знаменитости делятся в своих микроблогах фотографиями и видео своих ярких образов, экс-бойфренд поющей телеведущей показывает курьезные ситуации, произошедшие с ним во время музыкальной премии. Так, например, блогера запечатлели в момент, когда мимо него проходила дама в прозрачном платье. Сквозь него, к слову, можно было разглядеть нижнее белье обладательницы столь откровенного наряда.

Когда девушка появилась в поле зрения бывшего Ольги Бузовой, он явно засмущался. Камера сняла его тогда, когда он стыдливо начал прикрывать глаза, как бы давая понять, что не дает себе право разглядывать виднеющиеся сквозь прозрачную ткань части тела дамочки.

“Я не смотрю, я не смотрю”, – закрывая лицо рукой, как мантру произнес Дава.

Потом девушка вообще встала рядом с ведущим и принялась позировать перед камерами. И происходящее буквально довело его до истерики. Повернувшись спиной к обладательнице необычного платья, блогер заливался смехом. Вот таким воспитанным оказался бывший возлюбленный Ольги Бузовой, ведь не поддался соблазну и не стал нагло разглядывать красотку!


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