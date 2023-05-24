За неделю: бывшая жена Безрукова раскрыла способ быстрого похудения

Осенью 2021 года певица Татьяна Липницкая, больше известная как Бьянка, развелась

с гитаристом Романом Безруковым. С тех пор поклонники часто отмечают, что артистка хорошеет буквально на глазах. Впрочем, звезда и не скрывает, что активно трудится над своим внешним видом. Сейчас, например, Татьяна готовится к лету и приводит фигуру в форму.

В беседе с Пятым каналом Бьянка поделилась, что планирует похудеть на 20 килограммов. Некоторым эта цель может показаться недостижимой, но только не ей. Исполнительница соблюдает строгую диету и собирается избавиться от лишнего веса за неделю. Для этого знаменитость запланировала поездку в специальный лагерь для таких же худеющих.

“Занимаюсь спортом, сижу на жесткой диете, а завтра я уезжаю в специальный лагерь для похудения. И там все такие как я — хотят похудеть и на это заточены. Целую неделю каждый день мы будем соблюдать жесткую дисциплину”, – поделилась секретом быстрого похудения Бьянка.

Судя по всему, выполнить план по избавлению от лишних килограммов артистке не составит труда. Бывшая жена Безрукова активно занимается кардио-нагрузками, а также не употребляет жирные и жареные продукты, мясо и алкоголь.