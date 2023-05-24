Huawei представила смартфон Nova Y91 с SoC Snapdragon 680 и батареей на 7000 мАч

Крупный бренд Huawei объявил о выходе нового смартфона Huawei Nova Y91.

Аппарат представляет собой глобальную версию популярного в Китае девайса Enjoy 60X. Одним из преимуществ выпущенного смартфона указали встроенный аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой на 22 Вт. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680 4G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат также получил версии со 128 и 256 гигабайтами постоянной памяти. Новинка имеет огромный 6,95-дюймовый дисплей, который выдает разрешением 2400 на 1080 точек с частотой обновления 90 Гц.

С тыльной стороны смартфона размещена основная камера с главным датчиком 50 мегапикселей. На данный момент разработчики не раскрывают стоимость данного аппарата.