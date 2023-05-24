Мнение: Про кота Алтына, и не только про кота…

На шихане Куштау сегодня малолюдно. Ни на горнолыжном комплексе, ни на базе отдыха «Шиханы» отдыхающих не встретил, не сезон. Когда спустился с горы, у подножия на автобусной остановке заметил двух женщин пенсионного возраста, обсуждавших поведение зажравшегося кота.

— Вот паразит, целыми днями валяется в кресле, а как сползает, ко мне подкрадывается, ластится, мурлычет, вкусняшек требует, уже под пуд весит, совсем окабанел, не Алтын (золотой, пер. с татарского), а чын дуңгыз (настоящая свинья)… — добродушно ворчит одна из пенсионерок.

— А не подкармливать не пробовала? — интересуется вторая пенсионерка.

— Так обидится, обоссыт все углы…

— Хәерле көн, — вмешиваюсь в разговор татарским приветствием «добрый день». И продолжаю на татарском: — Сез бу яклардан? («Вы из этих мест?»)

Женщины оказались местными. И когда я поинтересовался событиями августа 2020 года, живо вспомнили, как почти три года назад отстояли шихан Куштау, вынудили башкирские власти и руководство «Башкирской содовой компании» отступиться, отказаться от планов добычи на Куштау известняка, необходимого для производства соды.

— У нас же тут райские места. С одной стороны — Алатинский лес, с другой — Куштау. На Куштау живности полно. А еще у нас тут река Белая протекает, рыбалка хорошая.

— Хорошо, что глава республики объявил Куштау заповедником, — вставляет вторая женщина. — Теперь-то уж точно никто не будет покушаться на наш Куштау. Тем более что «Соду» государству вернули.

«Содой» местные называют «Башкирскую содовую компанию».

— А вы знаете, что «Соду» снова в частные руки передали?

— Как передали? Кому передали? — чуть ли не хором удивляются женщины.

Отшучиваюсь:

— Кто-то поластился, как ваш Алтын, вот и передали.

Подробности передачи «Башкирской содовой компании» частному АО «Русский водород», контролируемому Ротенбергами, можно прочитать здесь.

К слову, завтра в 5 утра в Москву прибывает поезд из Уфы. На этом поезде в столицу едет и 86-летний Фатхулла Исхаков, которого в 1959 году приговорили к 15 годам колонии за преступление, которого он не совершал.

Завтра, 25 мая в 10 утра начнется заседание Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России, на котором, надеюсь будет вынесено решение, которого Фатхулла Исхаков ждал 64 года.

На снимках: в Стерлитамаке, у заводоуправления Башкирской содовой компании,

в Уфе – с Фатхуллой Исхаковым.

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