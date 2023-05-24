Южнокорейскую ракету «Нури» не удалось запустить

Технические проблемы стали причиной задержки запуска южнокорейской ракеты “Нури”. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Агентство сообщило, что за несколько минут до запуска возникли технические проблемы. Старт был отложен, после чего состоялось заседание комитета по подготовке к запуску. В настоящее время эксперты анализируют ситуацию, о результатах они сообщат позже.

Космический центр “Наро” запланировал запуск ракеты в 18:24 по местному времени (12:38 по московскому времени) со своего космодрома.