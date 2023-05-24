Мнение: Запрет польского транзита, финские убытки в России и импорт японских автомобилей

1. За русофобию надо платить. Очередной счёт мы выставили Польше, которая понесёт огромные убытки в связи с фактическим запретом деятельности польских транспортных компаний в России. Речь идёт о сумме, превышающей 1% польского ВВП, что является серьёзным ударом для польской экономики (ссылка):



Депутаты Госдумы единогласно приняли решение о запрете проезда польских фур по России. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

Помимо этого, указанным фурам запрещается заправляться по российским ценам. Стоимость топлива для них будет равняться ценам на горючее в Евросоюзе.

Из-за принятых мер поляки недосчитаются около 8,5 миллиарда евро, добавил Володин. Польша должна ответить за проводимую Варшавой русофобскую политику, заключил он.

Ранее депутаты призвали исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по территории России. По словам Володина, это приведет к банкротству около двух тысяч польских транспортных компаний.

Автоперевозками товаров из Китая через Россию и Беларусь в Европу вполне могут заниматься российские и белорусские компании. Мы, в отличие от стран Запада, не занимаемся прямым санкционным вредительством и отнюдь не стремимся уничтожить торговлю с Европой, равно как и европейско-китайский транзит (в конце концов, это невыгодно и нашему союзнику, Китаю). Тут вопрос в том, кто на этом транзите будет зарабатывать. Лучше зарабатывать будем мы, чем поляки.

Польское государство в нынешнем его виде – враг России, активно участвующий в войне против нашего народа, в том числе и своими переодетыми военными. В Польше много лет процветает системная русофобия, поляки расправились со всеми памятниками нашим солдатам, которые когда-то спасли польский народ от уничтожения нацистами.

Кроме того, раз уж польские власти начали бить горшки и жечь мосты, вполне правомерно требование России к полякам выплатить компенсации за всё то хорошее, что мы когда-то сделали для спасения и восстановления Польши (в конце концов, без подвига советского солдата польского государства просто не существовало бы, а без доброй воли руководства СССР польские границы были бы куда уже).

Поляки платить не хотят. Они начали в ответ подсчитывать мнимый «ущерб от действий СССР» (ссылка 1, ссылка 2):

Требование спикера Госдумы России Вячеслава Володина к Польше о возмещении компенсации РФ средств, потраченных СССР на восстановление республики после Второй мировой войны, является типичной пропагандисткой уловкой. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Poland Posts.

«Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», — указал политик, отвергнув требование российского спикера.

Институт военных дел Польши начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик, передает РИА Новости.

«Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан», — указал дипломат.

2. Убытки от русофобии продолжают терпеть и финны. Крупная финская госкомпания Фортум, до 40% персонала которой работало в России, и у которой были миллиардные инвестиции в нашу страну (ссылка), фактически ввела сама против себя санкции и, в результате, лишилась российских активов (ссылка):



Финский энергоконцерн Fortum списывает российские активы на €2 млрд.

Энергоконцерн Fortum списывает российские активы после передачи акций своей “дочки” в РФ под временное управление Росимуществом и оценивает убыток от российских проектов в €2 млрд.

Во втором квартале 2023 года Fortum фиксирует обесценивание российских активов в размере €1,7 млрд, говорится в сообщении компании.

По состоянию на конец марта 2023 года общий капитал Fortum составил €9,8 млрд.

Президент России Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций “Юнипро”, принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций “Фортума”, которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу. Мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

3. Тем временем, Япония по-тихому, но в очень значительных объёмах нарастила импорт в Россию. Японские товары продолжают идти к нам без особых проблем (ссылка):

В апреле Япония нарастила поставки автомобилей в Россию на 77 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистку, опубликованную японским Минфином.

Российский импорт японских мотоциклов и автоциклов при этом взлетел на 86,4 процента. Выросли поставки и в других отраслях: цветных металлов поставили в 4,5 больше, изготовленной резины — в три раза. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился в полтора раза. <…>

В целом Япония нарастила поставки в Россию по всем категориям на 42,5 процента, до 246,2 миллиона долларов, но радикально сократила импорт — на 61,9 процента, до 523,1 миллиона долларов. Например, ввоз угля от российских производителей упал на 81 процент, сжиженного природного газа (СПГ) — на 11 процентов.

Официальный Импорт из России Япония сокращает, так как иначе американцы будут недовольны. Но российские энергоресурсы Япония продолжает покупать – только теперь по теневым схемам или через иностранных (китайских) посредников. Получается дороже, но и за русофобию, и за дружбу с США надо платить.