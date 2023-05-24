 

В России проведут перепись поголовья колорадского жука

24.05.2023, 14:33, Разное
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В связи со снижающимися за последние несколько лет урожаями картофеля, Минсельхоз принял меры для исправления сложившейся ситуации.

Главной среди массы причин снижения урожайности названо отсутствие необходимого количества веществ для опрыскивания посевов.

– В прошлом году селяне проводили обработку посевов несколько раз за сезон, но это не помогло. Посовещавшись с производителями реактивов, мы поняли, что препаратов от вредителей недостаточно в продаже, особенно в свете западных санкций, – подчеркнул замминистра сельского хозяйства Сергей Комаров.

Чтобы узнать точную численность поголовья колорадского жука, будет проведена перепись. Из-за введённого запрета в большинстве регионов на полёты беспилотных летательных аппаратов, процесс будет проходить путём обхода приусадебных участков. Агрономы также могут сообщать численность поголовья вредителя, позвонив на горячую линию ведомства или воспользовавшись соответствующим разделом на Госуслугах.

На проведение переписи из федерального бюджета выделят 300 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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