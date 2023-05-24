 

Больше всего новостроек возводится в ЗАО

24.05.2023, 14:10, Новости дня
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Запад Москвы лидирует по объему нового жилищного строительства. По итогам апреля здесь было введено более 132 тыс. кв. м – на 249% больше, чем годом ранее.

Второе место по объему новостроек занимает ЦАО, где в апреле было введено 55,7 тыс. кв. м. За год динамика ввода выросла на 83%. В центре города действует самый высокий ценник на жилье в готовых новостройках – почти 96 млн рублей.

Наконец, замыкает тройку юго-восточные районы города, годовая динамика ввода в которых выросла сразу на 1077%. В апреле в ЮВАО было введено 53,3 тыс. кв. м.

Меньше всего новостроек в апреле введено в Зеленограде (3,4 тыс. кв. м) и на востоке москвы (12,1 тыс. кв. м). При этом в ЗелАО зафиксирована минимальная цена квартир в введенных домах – менее 10 млн рублей.


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