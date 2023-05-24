 

Смартфон Xiaomi Civi 3 выйдет в конце этой недели

24.05.2023, 14:09, Разное
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Китайский бренд Xiaomi рассекретил снимки нового смартфона Xiaomi Civi 3.

Официальная премьера девайса состоится 25 мая, однако его отдельные характеристики и внешний вид можно рассмотреть на официальных фотографиях. Предполагается, что смартфон Xiaomi Civi 3 обладает мощным процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultra с 12 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, к продаже предложат комплектации с различным объемом постоянной памяти. Над дисплеем встроен сдвоенный модуль фронтальной камеры на 32+32 мегапикселя.

Новинка получила внушительный дисплей с диагональю 6.55 дюйма с высоким разрешением. Смартфон имеет батарею на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт.


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