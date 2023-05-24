Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: чиновники допустили прорыв украинских ДРГ в Белгородскую область

Основной причиной прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область стала бюрократия. Такое мнение выразил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью с политологом Константином Долговым, комментируя ситуацию в приграничном регионе.

Два дня назад члены ДРГ сумели прорваться через погранпункт в Грайвороновском районе Белгородской области. Ликвидировать противника удалось только к вечеру 23 мая.

По словам Евгения Пригожина причиной инцидента стала бюрократия чиновников, которые уделили мало внимания реальной угрозе.

«У меня была построена целая программа. Я ведь ездил по Белгородской и Курской областям. У меня ведь до сих пор там куча людей учится, в моих тренировочных лагерях, мы их обучаем бесплатно, они возвращаются обратно. Все они говорят про одно: чиновники бюрократы пилят бабло, оружие не дается, обучение не дается, организации нет. Что может быть проще: 30 км зона от границы, где ты можешь находиться с оружием, выезжаешь дальше, поставь Росгвардию, человек сдаст. Территориальная оборона. Ведь что может быть еще более прагматичнее, чем когда человек сам свою землю охраняет», — отметил Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» добавил, что в регионе есть очень большое количество подготовленных людей, прошедших семидневный курс на базе «музыкантов». Однако из-за бюрократов предотвратить атаку украинских диверсантов не удалось. По мнению чиновников, обороной территории могут заниматься исключительно силовики.

«Чиновники этого не дают, потому что не может обычный гражданин с орденом ходить, не может обычный человек Родину защищать. Они все еще думают, что они нам будут продавать возможность защитить свою страну. И в этом главный конфликт, потому что люди говорят идите на ***, вы кто такие, чтоб вы нам говорили, можно нам свою Родину защищать или нет. И если бы защищал этот парень из автосервиса, то он бы не пропустил ДРГ. А те клоуны, которые там сейчас находятся, конечно, они все пропускают», — пояснил Евгений Пригожин.

Основатель «оркестра» считает, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) защитой границы должны заниматься не сотрудники ФСБ. Эта задача находится в зоне ответственности Минобороны РФ.