Однако дикари все здесь — скорей назад в тарелку лезь!

Для чего в западной прессе постоянно всплывает тема НЛО, летающих тарелок и прочих предметов из посудного шкафа? Правильно, чтобы отвлечь внимание населения. А Штатам, безусловно, есть что завуалировать таким незамысловатым способом.

Клюют на эту удочку даже ученые. Причем весьма далекие от космических исследований.

Вот и Гарри Нолан, изучивший мозг сотни пациентов, присоединился к экспертам по инопланетянам. Поверив словам больных, якобы видевших НЛО, уважаемый всеми профессор патологии в Стэнфорде решил, что инопланетяне не только добрались до Земли, но и остались где-то у нас и по сей день пребывают здесь.

Обследовав около 100 пациентов, большинство из которых работали в аэрокосмической отрасли или являются военнослужащими, Нолан «на 100 % уверен, что инопланетные существа посещали нашу планету и все еще обитают среди нас. Он поведал Vice’s Motherboard в 2021 году, что открыл сие прискорбное явление, изучая страдающих рассеянным склерозом на МРТ.

Патолог обнаружил у них рубцы, то бишь болезнь белого вещества, представляющую собой большое белое пятно или несколько таких пятен, разбросанных по всему экрану МРТ. Нолан уверен, что эта мертвая ткань появилась в тех местах, где мозг был атакован иммунной системой. Дескать, инопланетяне могли использовать передовые технологии для наблюдения за жизнью на Земле с безопасного расстояния.

Как-то последнее умозаключение плохо сочетается с заявлением, что космические пришельцы и поныне рядом с нами. Чувствуя, что логическая связь отсутствует, патолог добавил:

«Они не просто побывали, они были здесь долгое время и до сих пор здесь».

А дальше Нолан продолжает фантазировать и втягивает в это своих собеседников:

«Подумайте: если бы вы захотели посреди Амазонки изучать племя каннибалов, вы бы сами вошли в это племя? Если у вас развитый интеллект, вы не стали бы рисковать, придя сюда, собственной жизнью и здоровьем»…

И заканчивает маститый ученый свое интервью предположением:

«Я думаю, что НЛО, которые мы видели и запечатлели, — это какие-то дроны или объекты с продвинутым искусственным интеллектом».

Короче, глазеют они на наши дикие орды издали и нечего ждать встречи с продвинутым разумом — он нас боится!

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, edgeofspace.in, porosenka.net

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