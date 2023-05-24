 

Найден легкий способ взломать защиту отпечатком пальцев на смартфоне

24.05.2023, 13:35, Разное
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Ученые из Чжэцзянского университета и Tencent Labs в Китае рассказали, как обойти защиту сканера отпечатков пальцев на телефоне, имея лишь физический доступ и пару часов времени. Об этом пишет BleepingComputer.

Согласно отчету, в устройствах Googles Android есть две уязвимости нулевого дня – Cancel-After-Match-Fail (CAMF) и Match-After-Lock (MAL). С их помощью исследователи смогли отключить защиту смартфонов Android. После этого гаджеты позволяли неограниченное количество попыток сканирования отпечатков пальцев.

Для обмана было достаточно сканера стоимостью 15 долларов. Он улавливал все необходимые отпечатки пальцев. Исследователи назвали этот метод BrutePrint и заявили, что сканеру потребуется от 2,9 до 13,9 часов, чтобы получить доступ ко всем данным на устройстве. Взлом смартфонов с предустановленными несколькими отпечатками пальцев происходит гораздо быстрее: средняя продолжительность взлома составляет от 0,66 до 2 часов.

Исследователи обнаружили, что этой уязвимостью также могут воспользоваться агенты спецслужб и правоохранительные органы.


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