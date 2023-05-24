Цены на продукты в целом стали ниже, чем были в 2022 году, утверждают в ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы в РФ Максим Шаскольский заявил журналистам, что цены на продукты питания в этом году ниже, чем в прошлом.

Глава Федеральной антимонопольной службы в РФ Максим Шаскольский заявил журналистам, что цены на продукты питания в этом году ниже, чем в прошлом.

Он отметил, что ситуация с продовольствием в целом позитивная. “Цены у нас ниже по сравнению с прошлым годом. Некоторые продукты немного подорожали, но в основном цены снизились”.

При этом на вопрос о ситуации с ценами в новых регионах он отметил, что “работа идет”, хотя никаких подробней не раскрыл.