 

Черный маг из “Битвы экстрасенсов” указал на ошибку Игоря Николаева в личной жизни

24.05.2023, 12:55, Разное
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Влад Череватый – один из самых ярких участников шоу “Битва экстрасенсов” и победитель “Новой битвы экстрасенсов”. После появления в мистическом шоу черномаг прославился на всю страну и полюбился многим зрителям. А сейчас поклонники болеют за мага проекте “Экстрасенсы. Битва сильнейших”. Однако о том, как он живет за пределами экранов, знают не все.

В интервью сайту 7Дней.ру Череватый рассказал о том, что происходило в его жизни после победного финала. Влад поделился, что сразу после съемок отправился на родину в Луганскую область вместе с женой. Многих волновало, куда черный маг поставил заветный приз. По словам Череватого, награда заняла почетное место на полке. Рядом с синей рукой торжественно расположились бутылка водки и некий предмет, связанный с сущностью Толика. Так маг называет потустороннюю силу, которая помогает ему во время прохождения испытаний.

В свои 26 лет Череватого с полной уверенностью можно назвать успешным человеком. Звезда “Битвы экстрасенсов” рассказала, что у них с супругой есть собственный бизнес по продаже одежды. Жена Влада, Елена, занимается юридическими вопросами и документацией. Судя по всему, пара по-настоящему счастлива вместе.

По словам мага, они с женой познакомились в интернете и поженились спустя год совместной жизни. Примечательно, что Влад сделал возлюбленной предложение, подарив букет желтых тюльпанов. С тех пор эти цветы многое значат для супругов.

“У Игоря Николаева в одной песне есть строчка: “Желтые тюльпаны – вестники разлуки”. Но мы в такую примету не верим”, – объяснил Череватый.

Остается надеяться, что любовь к желтым тюльпанам не сыграет с парой злую шутку. А ведь черный маг не зря упомянул знаменитые строки Игоря Николаева, указав таким образом на его ошибку в личной жизни. В свое время музыкант написал песню про желтые цветы для возлюбленной Наташи Королевой. Все мы помним, чем такое легкомысленное отношение к известной примете закончилось для звездного союза. Быть может, если бы не злополучные строки, Игорь Николаев и Наташа Королева до сих пор были бы вместе.


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