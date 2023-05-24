Смартфон Redmi Note 12S обойдется в 22 тысячи рублей

Инсайдеры рассекретили стоимость нового смартфона Redmi Note 12S для российского рынка.

Напомним, официальный дебют популярного устройства состоялся в прошлом месяце, однако до сих пор производитель не начал продажу техники в России. Однако известно, что в ближайшее время аппарат Redmi Note 12S поступит в свободную продажу и за комплектацию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти придется заплатить 22 тысячи рублей.

Вместе с тем россияне смогут приобрести девайс с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами флеш-памяти за 25 тысяч рублей. Модель получила 6,43-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. За производительность отвечает топовый процессор MediaTek Helio G96. Основная камера имеет главный датчик 108 мегапикселей. Емкость аккумулятора достигает 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.