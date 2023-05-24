 

Смартфон Redmi Note 12S обойдется в 22 тысячи рублей

24.05.2023, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инсайдеры рассекретили стоимость нового смартфона Redmi Note 12S для российского рынка.

Напомним, официальный дебют популярного устройства состоялся в прошлом месяце, однако до сих пор производитель не начал продажу техники в России. Однако известно, что в ближайшее время аппарат Redmi Note 12S поступит в свободную продажу и за комплектацию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти придется заплатить 22 тысячи рублей.

Вместе с тем россияне смогут приобрести девайс с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами флеш-памяти за 25 тысяч рублей. Модель получила 6,43-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. За производительность отвечает топовый процессор MediaTek Helio G96. Основная камера имеет главный датчик 108 мегапикселей. Емкость аккумулятора достигает 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Чем больше прошлого, тем меньше будущего

24.05 / Мнение: Про кота Алтына, и не только про кота…

24.05 / Южнокорейскую ракету «Нури» не удалось запустить

24.05 / В России проведут перепись поголовья колорадского жука

24.05 / Мнение: Запрет польского транзита, финские убытки в России и импорт японских автомобилей

24.05 / “Целый день грызутся” – жена Прилучного пожаловалась на атмосферу в семье

24.05 / Смартфон Xiaomi Civi 3 выйдет в конце этой недели

24.05 / Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: чиновники допустили прорыв украинских ДРГ в Белгородскую область

24.05 / Однако дикари все здесь — скорей назад в тарелку лезь!

24.05 / Найден легкий способ взломать защиту отпечатком пальцев на смартфоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика