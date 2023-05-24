Похудение, снижение уровня холестерина, физическая сила: криостимуляция оказалась очень полезной для организма

Методы криостимуляции давно применяются в косметологии, оказывая в том числе омолаживающее воздействие. Но ученые расширили представление о положительных эффектах влияния данного метода на организм. В частности, команда доктора Якопо Фонтана из Научно-исследовательского института здравоохранения (Италия) доказала, что криостимуляция всего тела может применяться как способ борьбы с ожирением, и не только.

Формат исследования

Для участия в исследовательской программе были привлечены 29 человек, которых разделили на две группы. На участников одной из групп оказывалось воздействие с применением лейкоцитов в криокамере при температуре – 110°С. Всего ученые провели 10 сеансов длительностью 2 минуты в течение двух недель. Вторая, контрольная группа также подвергалась аналогичному воздействию, но при некриостимулирующих температурах на уровне – 55°C.

Задача исследования заключалась в том, чтобы определить эффективность лейкоцитов как средства лечения ожирения.

Снижение холестерина

Результаты исследования показали, что уровни холестерина были в большем объеме снижены в группе, получавшей лейкоциты при криостимуляции всего тела.

Аналогичным образом снижалось и содержание глюкозы в крови.

Как считают специалисты, низкие температуры способствовали преобразованию белой жировой ткани в бурую. Данный процесс способствовал расщеплению сахара и молекул жира при выделении тепла, которое помогало поддерживать более комфортную температуру тела в условиях холода.

В группе криостимуляции было снижено и артериальное давление, хотя частота сердечных сокращений увеличилась по сравнению с показателями контрольной группы.

Влияние на физическое состояние

Исследователи зафиксировали наглядное сокращение окружности таллии и общую тенденцию похудения среди участников, подвергшихся криостимуляции всего тела. Физическая работоспособность также увеличилась, что показали тесты на силу хвата рук и скорость ходьбы. Впрочем, тонус физической формы был примерно одинаково улучшен в обеих группах.

Исследователи пришли к выводу, что температурный режим на уровне – 110 ° C вызывал более выраженное влияние на гематологические и метаболические параметры организма, а также эффективнее способствовал избавлению от лишнего веса, чем метод воздействия при – 55 ° C.

Таким образом, криостимуляция всего тела может рассматриваться как действенный способ лечения ожирения посредством регуляции содержания жиров и глюкозы в организме.