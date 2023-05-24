Российскому SSJ-100 не хватает импортозамещенной системы навигации

Российские авиакомпании выразили обеспокоенность по поводу навигационной системы, используемой на SSJ100. Об этом информирует “Коммерсантъ”.

По данным газеты, авиаперевозчики жаловались на неполноту и отказы навигационных систем, но большинство пилотов не сочли их критичными. Главные штурманы “Газпром авиа” и Red Wings подтвердили критику навигационной системы “Россия” в отношении баз данных «Авиа-брифинга» «в части полноты всей содержащейся в ней аэронавигационной информации, а также периодических отказов», — информирует автор со ссылкой на протокол совещания Росавиации, проходившего в апреле.