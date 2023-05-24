 

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

24.05.2023, 11:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Этот Богоявленский кафедральный собор является усыпальницей патриархов Московских Сергия и Алексия II. Здесь отпевали певицу Жанну Фриске, художника Илью Глазунова и актера Владимира Золотухина, дирижера Владимира Халилова.

Теперь же в центре храма стоит гроб с мужем Дианы Гурцкая…

Проститься с ним пришли члены Совета Федерации, ГосДумы, Министерства образования, коллеги и друзья. Певец Марк Тишман, певицы Лолита и Анита Цой, продюсер Юрий Аксюта – для них муж Гурцкая был близким человеком.

На саму Диану больно смотреть. В черной накидке, черных очках, она словно превратилась в тень. Слез уже нет – за эти дни все выплаканы. Она стоит и гроба и гладит лицо любимого человека, который подарил ей столько счастья, словно пытаясь запомнить его черты. Сын Константин, брат Роберт – все они тоже тут, строят и обнимают Диану. Они сегодня все осиротели.

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Мнение: Про кота Алтына, и не только про кота…

24.05 / Южнокорейскую ракету «Нури» не удалось запустить

24.05 / В России проведут перепись поголовья колорадского жука

24.05 / Мнение: Запрет польского транзита, финские убытки в России и импорт японских автомобилей

24.05 / “Целый день грызутся” – жена Прилучного пожаловалась на атмосферу в семье

24.05 / Смартфон Xiaomi Civi 3 выйдет в конце этой недели

24.05 / Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: чиновники допустили прорыв украинских ДРГ в Белгородскую область

24.05 / Однако дикари все здесь — скорей назад в тарелку лезь!

24.05 / Найден легкий способ взломать защиту отпечатком пальцев на смартфоне

24.05 / Черный маг из “Битвы экстрасенсов” указал на ошибку Игоря Николаева в личной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика