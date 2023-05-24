 

Марка Realme выпустила новый вариант GT Neo5 с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти

24.05.2023, 11:35, Разное
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Представители бренда Realme анонсировали выход нового смартфона Realme GT Neo5.

Главным преимуществом аппарата станет применение мощной зарядки на 150 Вт. Кроме того, девайс оснастили 1 терабайтом встроенной памяти и 16 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон Realme GT Neo5 получил 6,74-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 144 Гц. В верхней части смартфона установили фронтальный модуль на 16 мегапикселей.

Основная камера получила главный датчик 64 мегапикселя. Кроме того, аппарат имеет быструю зарядку и функционирует на восьмиядерном процессоре Snapdragon 7 Plus Gen 2. Стоимость новинка пока не объявлена производителем.


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