Марка Realme выпустила новый вариант GT Neo5 с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти

Представители бренда Realme анонсировали выход нового смартфона Realme GT Neo5.

Главным преимуществом аппарата станет применение мощной зарядки на 150 Вт. Кроме того, девайс оснастили 1 терабайтом встроенной памяти и 16 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон Realme GT Neo5 получил 6,74-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 144 Гц. В верхней части смартфона установили фронтальный модуль на 16 мегапикселей.

Основная камера получила главный датчик 64 мегапикселя. Кроме того, аппарат имеет быструю зарядку и функционирует на восьмиядерном процессоре Snapdragon 7 Plus Gen 2. Стоимость новинка пока не объявлена производителем.