Москвич жестоко расправился со своей 70-летней бабушкой

На юге Москвы было обнаружено тело 70-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Об этом рассказали в Следственном комитете по столице.

Инцидент произошел 24 мая в квартире на Братеевской улице. На пенсионерку жестоко напал ее внук 1996 года рождения. Он схватил гриф от гантели и нанес им несколько ударов по голове. Увидев, что бабушка еще жива, молодой человек схватил шнурок и задушил ее.

Родственнику погибшей было предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, – рассказали в пресс-службе ведомства.