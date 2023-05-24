 

В Санкт-Петербурге болгарский турист опьянел от перегара местного жителя

24.05.2023, 10:33, Разное
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Болгарский блогер Йордан Павков поделился историей о том, как во время путешествия по Питеру он опьянел от разговора с местным жителем.

По его словам, он всего лишь хотел спросить дорогу до музея журналистики, однако дальше всё пошло не по плану.

В своём видеоблоге Павков рассказывает, что посетить музей ему посоветовали его друзья-болгары.

– Кстати, они тоже работают в этой сфере в России, у них одно из информагенств постоянно спрашивает их мнение про мировые и российские новости. Решил не открывать навигатор, а спросить дорогу у местного, – рассказывает он. – Подозвал человека к машине, а он как дыхнул! Я уже через минуту не мог нормально управлять транспортом.

Именно так, по словам мужчины, он объяснил произошедшее дорожным полицейским. Те посмеялись и поверили ему, но протокол всё же составили. После этого болгарина не пустили в музей, и он завершил день в питейном заведении напротив. Блогер отметил, что хоть его путешествие и пошло не по плану, городом он восхищён.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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