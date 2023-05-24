Электрокар Skoda Enyaq получил флагманскую версию L&K

Чешский автомобильный гигант Skoda презентовал обновленный электрокар Enyaq, который предложен в виде кроссовера и купе-кроссовера.

В частности, модели на рынке получат названия 85 и 85x. В обоих случаях задействовали улучшенный электромотор, который суммарно выдает 285 л.с. мощности. Кроме того, заднеприводная версия получит запас хода около 570 километров, а полноприводный кроссовер сможет преодолеть до 550 километров без подзарядки. Также указано, что новинка имеет расширенную мультимедийную систему.

В салоне задействовали дорогие материалы отделки, кожаные кресла, а также предусмотрели встроенный массажер. Официальная премьера базовой версии электрокроссовера состоялась осенью 2020 года, но теперь автомобиль доступен в улучшенном исполнении.