Кот-крысолов Центробанка был пойман при попытке украсть миллион долларов

Служба безопасности Центрального банка России задержала кота, который последние 4 года был ответственным за охрану хранилищ регулятора от грызунов.

По предварительной информации, в ночь на 23 мая животное отключило камеры видеонаблюдения и попыталось похитить один миллион долларов США.

– Охрана обратила внимание, что кот Марсик едет по парковке на тележке, на которой находилась сумка с валютой. После требования пояснить свои действия, кот попытался скрыться, но был задержан, – рассказал журналистам зампред ЦБ Павел Голубев.

В настоящий момент животное арестовано, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации газеты «Коммерсантъ», кот отказался от объяснений на основании 51-й статьи Конституции России.

– Подозреваемый наотрез отказался разговаривать или что-то подписывать. Следователям предстоит установить, были ли у Марсика сообщники. В любом случае ему грозит лет 10 за его преступление, – сообщил источник издания в правоохранительных органах.

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