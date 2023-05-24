Премьер-министр Китая высоко оценил перспективы сотрудничества с Россией

Ли Цян, премьер Госсовета КНР, заявил, что с начала этого года товарооборот между Россией и Китаем стремительно вырос, сейчас он превысил 40%. Это было сказано во время встречи с Михаилом Мишустиным, который в настоящее время находится с визитом в Пекине.

Ли Цян отметил, что “китайско-российское практическое сотрудничество – это большие возможности, и оно постоянно движется вперед”. КНР намерен наладить контакты и сотрудничество между деловыми кругами двух стран.

Ли Цян добавил: “Мы сделаем все возможное для реализации наших соглашений”. Мишустин в свою очередь заявил на встрече, что российско-китайские отношения находятся “на беспрецедентно высоком уровне” и “характеризуются взаимным уважением интересов друг друга”.

Ожидается, что после встречи российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.