Арнольд Шварценеггер стал директором по экшену в Netflix

Арнольд Шварценеггер теперь “главный исполнительный директор” Netflix, одноименного сервиса потокового вещания.

Также актер снялся в новом сериале-комедии “Фубар”, премьера которого состоится 25 мая 2009 года. Фильм рассказывает об отставном агенте ЦРУ Люке Бруннере, который узнает, что его дочь Эмма также работает в этом агентстве.

Netflix выпустил документальный фильм о жизни Арнольда, его карьере, успехах и неудачах. Он должен выйти 7 июня. В ролике также можно увидеть и другие боевики, такие как “Тайлер Рейк: Операция “Извлечение 2” (16 июня), “Ведьмы” третий сезон (29 июня), “Они клонировали Тайрона” 21 июля (11 августа) и “Мятежная луна” 22 декабря.