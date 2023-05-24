На карте нет Украины?.. Но тогда и России там тоже нет!

Президент Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что Украины как государства не существовало в истории до создания УССР после октябрьской революции 1917 года.

Поводом для такого заявления стала французская карта середины XVII века, которую из архивов суда принес на встречу с президентом глава КС Валерий Зорькин. По его словам, на ней нет никакой Украины. Путин в ответ сказал, что Украина появилась как квазигосударственное образование после 1917 года, а до этого ее не было.

Отметим, на карте составленной Гийомом Сансоном нет и Российской Федерации (России), а есть только небольшая Белая Русь (Беларусь?!), или Московия – La Russie blanche ou Moscovie divisée suivant l’estendue des royaumes, duchés, principautés, provinces et peuples qui sont présentement soubs la domination du czar (Белая Русь или Московия, разделенная по размерам царств, княжеств, княжеств, провинций и народов, находящихся в настоящее время под господством царя.). Зато есть Украина, земля казаков – Ukraine pays des cosaques.

При этом, Крым на этой карте не входит в состав России, полуостров обведён как отдельное государство. В XVII веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империй воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включён только в конце XVIII века.

Полностью разговор между президентом и председателем КС звучал так:

— У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленной при Людовике XIV. То есть, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины.

— Ну так конечно.

— Нет Украины, но есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг, по Ивано-Франковску. И край Казакии (на самом деле – Ukraine pays des cosaques или Украина, земля казаков). И большое царство российское.

— Ну да.

— Почему я все же рискнул вам показать: потому что много было спекуляций на счет того, где истоки, как и что, как все это образовывалось.

— Ну мы знаем, что эти земли входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского Царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.