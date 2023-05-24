 

Чтоб ноги ее не было: Волочкову не пускают на выпускной единственной дочери

24.05.2023, 7:55, Разное
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“Я знаю, что Ариадну, к сожалению, настраивают против меня – со стороны моей мамы и со стороны ее отца, который до сих пор не может успокоиться, – с горечью в голосе говорит Волочкова. – И они пытаются сделать все таким образом, чтобы меня на выпускном у дочери не было!”

Но Волочкова считает это жестоким и несправедливым. “Я водила ее в школу с первого класса, тогда как своего отца (бизнесмена и юриста Игоря Вдовина – Прим. ред.) Ариша не видела на протяжении шести лет”, – пояснила балерина.

Волочкова прямо говорит, что сегодня родная дочь не хочет ее видеть. “Она пока еще никем не стала, но уже видит во мне конкурентку, – поражена артистка. – Тогда как за моими плечами уже целая карьера! А у нее пока единственное, что есть – это моя фамилия!”

При этом Анастасия Юрьевна не знает пока, кем станет дочь. “Она занимается французским языком, окончила лицей при Высшей школе экономики, а теперь может выбирать, – говорит Волочкова. – Я же показала ей все сферы и направления – в творчестве, в спорте, она девять лет была солисткой детского музыкального театра “Домисолька”, профессионально пела и даже записала со мной совместный альбом”.

Если же дочь решит получать платное высшее образование, то финансировать учебу Настя не намерена. “Деньги пусть ей дает папа, с которым она живет, – отрезала она. – Это его прерогатива и обязанность – давать дочери деньги. Потому что деньги, которые были у меня, он в 2008-м году забрал. Так что, папаша, давай, вперед и с песней!”


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