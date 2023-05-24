Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире и сказал, что цели «СВО» фактически провалены

В интервью российскому пропагандисту основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что войска РФ «по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов… Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, об**рались и отошли. Потом к Херсону – об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман… И как-то у нас все не складывается».

Также Пригожин пожаловался на то, что российское командование не сделало никаких выводов, Украина теперь нация, о которой знает весь мир, а ее армия стала в разы сильнее — вот тебе и «демилитаризация».

– Если до 24 февраля прошлого года ВСУ имели условно 500 танков, то сейчас у наших Сил обороны их уже 5000, – добавил Пригожин. – Если до «СВО» в Украине умело воевать, к примеру, 20 тысяч человек, то сейчас таких людей в 20 раз больше. Как же мы ее «демилитаризировали»?

– Я могу это сказать по собственному опыту – мы много где воевали и много с кем – сегодня украинцы – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – одинаково успешно, – похвалил ВСУ «повар Путина».

Полным провалом обернулась и вторая цель Владимира Путина – «денацификация» Украины. Все вышло с точностью до наоборот.

– Мы сделали украинцев нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне были. Мы легитимизировали Украину, она стала страной, которую знают абсолютно везде, – сказал Пригожин.

Кроме того, он призвал российские «элиты» «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром»», а вместо этого ввести военное положение и провести новую мобилизацию.

– Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой войне. Что нужно делать, чтобы не про*бать Россию? Мы должны ввести военное положение. Мы, к сожалению, должны объявлять новые мобилизации. Мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов, – заявил глава частной военной компании.

Евгений Пригожин вновь раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу, чиновников и «детей элиты»:

– Министр обороны РФ трясет своей «доченькой» (Ксения Шойгу) и каким-то у***ом, который блогер (Алексей Столяров) и еще пальцы гнет, что ему спецоперация не нравится.

– Не мы придумали эту спецоперацию. Но если мы пошли п***ться с соседями, надо п***ться до конца. А получается, что мужики бьются, а кому-то просто нравится балдеть. Как может зять Шойгу поехать в ОАЭ и своей «попочкой» трясти? Понятно, что сковзит голубизна. Такая крепкая, блин, голубизна, но ничего страшного, это их выбор там семейный.

– Дети элиты в лучшем случае «хлебальники» закрыли, а некоторые позволяют себе жирную, беспечную жизнь.

– Важно, что не только у элиты есть дети. И когда дети элиты мажут себя кремами, показывая это в интернете, а у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски… У Шойгу зять ходит, булками трясет, имеется в виду ягодицами, а дочка открывает форты Кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл*ть, потрать.

Высказался основатель ЧВК «Вагнер» и об угрозах применения ядерного оружия в Украине:

– Мы устроили эту драку. Есть соседи, и они поругались. Ты приходишь к соседу, ты можешь ему разбить морду, можешь разбить посуду. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и у**ал ему по башке, то это уже какая-то странная ситуация. Ядерная бомба — это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно, либо ему пи***лей вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту.