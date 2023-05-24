Блокирование помощи Украине довело Венгрию до ссоры с Германией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник вступил в словесный конфликт со своей германской коллегой Анналеной Бербок в связи с отказом венгерской стороны утверждать очередной транш военной помощи Киеву, пишет Politico. По информации издания, Будапешт заявил, что не одобрит помощь до тех пор, пока Киев не исключит из своего «списка спонсоров войны» венгерский банк OTP, но такая позиция встречает неприятие со стороны Германии и других членов ЕС.



AP

Германия и Венгрия в ходе проходившего в понедельник в Брюсселе закрытого совещания министров иностранных дел ЕС вступили в перепалку по поводу венгерского банка OTP и той роли, которую он якобы играет в конфликте на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники в дипведомствах.

Как напоминает обозреватель издания, европейские чиновники обратили пристальное внимание на OTP несколько дней назад из-за того, что Венгрия отказалась давать добро на предоставление дополнительной военной помощи Киеву до тех пор, пока он не исключит банк из списка «международных спонсоров войны», который ведут украинские власти. Спор вокруг банка также замедлил процесс введения новых санкций в отношении Москвы.

По сообщениям источников Politico, когда в понедельник глава венгерского МИДа Петер Сийярто вновь изложил позицию Будапешта, ему ответила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Бербок, в частности, заявила, что, по некоторым данным, происхождение которых она не уточнила, OTP «в нарушение международного законодательства» признаёт Луганскую и Донецкую республики частью России, а также предоставляет кредиты российским военнослужащим. Венгерская сторона, впрочем, обвинения Берлина отвергла, повторив тем самым заявления самого банка, представители которого ранее назвали приведённые теперь Бербок данные «не соответствующими действительности» и подчеркнули, что руководство кредитной организации «уже выражало свою поддержку в адрес Украины публично».

Как пишет Politico, перед тем, как произошёл такой обмен мнениями между Сийярто и Бербок — который, как уточнил один из источников издания, разворачивался «в цивилизованной манере и в нормальных дискуссионных рамках», — в адрес Венгрии высказались представители ряда других стран, включая Швецию и Эстонию. Те подчеркнули, что Евросоюзу нельзя медлить ни с введением нового пакета санкций, который предназначен для блокировки способов обхода ограничительных мер, ни с передачей Киеву военной помощи.

Диспут между министрами свидетельствует о том, что Венгрия всё сильнее раздражает остальных членов ЕС: Будапешт уже неоднократно саботировал различные шаги Брюсселя в плане поддержки Украины и «наказания» России, отмечается в материале Politico. Несмотря на то что венгерские власти, как правило, в итоге всё же дают своё согласие, выторговав какие-либо уступки, их действия приводят к многочисленным задержкам, которые вызывают у многих внутри Евросоюза злость, разъясняет обозреватель издания.

Отдельные дипломаты и министры в понедельник выразили такие чувства в адрес Венгрии публично, призвав Будапешт решать свои трения с Украиной по поводу списка «спонсоров войны» отдельно, без привязки к вопросам военной помощи и санкций. «Откладывать введение санкций нам нельзя, — заявил, в частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции перед встречей глав МИДов ЕС в понедельник. — А отдельные страны увязывают с пакетом санкций вопросы, которые к нему не имеют отношения, включая, например, кампанию общественного порицания».

Один из источников Politico выразил недоумение по поводу позиции Венгрии по вопросу списка «спонсоров», подчеркнув, что никаких юридических последствий включение в него не несёт.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи пообещал, что все разногласия будут преодолены. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы добиться утверждения очередного пакета военной помощи для Украины. Если у одной из стран-членов есть некая сложность, давайте её обсуждать — и именно это мы и будем делать», — приводит его слова Politico. По информации издания, брюссельские чиновники ожидают, что Боррель также обсудит претензии Венгрии с Киевом.

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