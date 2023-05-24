 

На Моргенштерна* завели дело за нарушение деятельности иноагента

24.05.2023, 2:45, Новости дня
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В отношении некогда популярного российского рэпера Алишера Усманова, Моргенштерна* завели административное дело за грубое нарушение. Все дело в том, что рэпер не ставил маркировку о том, что он иноагент. Теперь артисту предстоит суд.

В протоколе говорится о том, что рэпер Моргенштерн* публикует на своих различных платформах материалы без обязательной маркировки о том, что он является иноагентом, а это является грубым нарушением правил деятельности признанного иноагентом лица. За такое нарушение Моргентштерну* предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч — для юрлиц, сообщает телеканал “360”.

Напомним, Моргенштерн* был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента, 6 мая. В Минюсте установили, что Моргенштерн* осуществлял политическую деятельность, получая финансирование от израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd и украинских представителей.

После начала спецоперации рэпер Моргенштерн* покинул Россию. Весной он попал в аварию в Таиланде вместе с еще одним покинувшим родину артистом Даней Милохиным. Больше о некогда популярных в России скандальных звездах ничего не было не слышно.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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