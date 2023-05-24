 

Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность

24.05.2023, 2:45, Разное
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Люди часто подпирают себе ювелирные украшения просто потому, что они им понравились. Конечно, ювелирное изделие должно в первую очередь вам нравится, чтобы вы носили его с удовольствием. Однако существуют другие параметры, которые говорят о том, какое именно украшение подходит именно вам.

Эксперты в ювелирной сфере рассказали, как подобрать украшение, которое будет подходить вам по типу кожи, цвету глаз, волос и так далее. Важно учитывать даже форму лица.

Ювелирный эксперт Елена Ракутина рассказала о деталях подбора украшений. К примеру, бледная кожа хорошо сочетается с серебром, платиной, белым или розовым золотом. Этим людям подходят гранат, родолит, рубин.

Если у человека теплый оттенок кожи, ему подойдет любой металл. Но особенно хорошо будет смотреться ярко желтое золото я яркими вкроплениями, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Кроме того, при выборе ювелирного изделия важно обращать внимание на радужку глаз. Зеленоглазым людям хорошо подходят красные камни, голубоглазым золотистые и оливковые. Кареглазым людям подходят крашения с прозрачными камнями или светлыми вставками. Если же глаза светлые, лучше подчеркнуть свою индивидуальность яркими оттенками изделий.


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