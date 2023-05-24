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24.05.2023, 1:31, Новости дня
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Власти Москвы активно занимаются развитием системы здравоохранения, реализуя в городе масштабную программу модернизации поклонник. Единый стандарт призван удовлетворить все требования комфорта и технологичности. Так, в медицинский учреждениях проводят капитальный ремонт и устанавливают современное оборудование.

Помимо действующих поликлиник в городе периодически открываются новые. К примеру, поселении Сосенском и в районе Бирюлево Восточное инвесторы построят и передадут городу два медицинский учреждения, которые суммарно смогут принимать за смену 720 человек.

Поликлиника в Новомосковском административном округе столицы рассчитана на 500 посещений, а в Южном – на 200. Инвесторы возведут их в рамках договора участия, подписанного в апреле 2023 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

“Благодаря договорам участия в новых жилых кварталах появляются необходимые москвичам социальные учреждения — это школы, детские сады, медицинские объекты”,

– подчеркнул руководитель профильного ведомства. Он также добавил, что поклонника в
поселении Сосенском должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году, а в районе Бирюлево Восточное – в 2028 году. Чиновник также заявил, что общий объем инвестиций в реализацию данных проектов составил два миллиарда рублей.

Глава столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова уточнила, что площадь поликлиники на 520 посещений составит 18 200 квадратных метров. Она сможет обслужить жителей нескольких ЖК.

Медицинское учреждение на 200 посещений в смену займет площадь5520 квадратных метров. Глава Москомстройинвеста подчеркнула, что ближайшее время оба инвестора подпишут договоры о строительстве за свой счет и передаче городу двух поликлиник.

Ранее “Дни.ру” сообщили, что в ближайшее время пять объектов здравоохранения будут введены в эксплуатацию на юге Москвы. В их числе одна детская и две детско-взрослые поликлиники, подстанция скорой помощи и медцентр на территории ГКБ им. Буянова.


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