В Некрасовке начали строить детско-взрослую поликлинику с травмпунктом и отделением стоматологии

Новые поликлиники возводятся преимущественно в новых микрорайонах Москвы, рядом с домами, строящимися по программе реновации, а также там, где существующие поликлиники пришли в негодность и не подлежат реконструкции. Об этом неоднократно рассказывал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, недавно начали строить детско-взрослую поликлинику в районе Некрасовка (вблизи Зенинского шоссе). Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, в этой поликлинике будет травматологический пункт и отделение стоматологии. Сейчас там активно строят новые дома, так что в будущем этот объект здравоохранения будет весьма кстати.

“В настоящее время идут подготовительные работы, обустройство стройплощадки и временных дорог”, – проинформировал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь здания составит примерно 13 тысяч квадратных метров. Его построят в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник. Фасады здания будут из стеклофибробетона, панели – двух типов (с рельефом и гладкие).

Потоки пациентов распределят благодаря наличию сразу нескольких входов. В поликлинике будут понятная навигация и удобное зонирование помещений. Кабинеты разместят так, чтобы не возникало длинных очередей. Наиболее востребованные специалисты будут работать на нижних этажах. Менее посещаемые кабинеты и кабинеты для администрации медучреждения разместят на верхних этажах.

На одном этаже будут кабинеты узких специалистов и кабинеты функциональной диагностики. На первом этаже заработает кафе. На всех этажах сделают зоны комфортного ожидания для детей (игровые). Сотрудники поликлиники смогут провести свободное от работы время в комнатах отдыха и психологической разгрузки. В таких местах установят эргономичную мебель. И, конечно же, в медучреждении будет современное оборудование.

Напомним, в марте этого года Сергей Собянин открыл новую школу в Некрасовке. Образовательное учреждение, рассчитанное на 550 мест, заработало на улице Вертолетчиков. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.