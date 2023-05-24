 

Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека

24.05.2023, 0:15, Разное
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Некоторые приметы и поверья сопровождают нашу жизнь с самого детства, однако мы несерьезно к ним относимся. К примеру, еще наши бабушки всегда говорили, что ножи дарить нельзя, но многие считают эти приметы глупыми и ничего не значащими. Однако выяснилось, что в них все же есть рациональное зерно.

Эзотерик Инесса Алиева объяснила отношение к таким подаркам как ножи и острые предметы в разных культурах. Именно эта примета передавалась из поколения в поколение, и не просто так.

Люди верили, что острые предметы являются накопителями негативной энергии и притягивают злых духов. Если подарить такой подарок человеку, то его могут в будущем окружать неудачи и проблемы, пишет “Подмосковье сегодня”.

По словам эксперта, такие подарки лучше не преподносить людям, которые действительно верят в такие предметы. Если же вы все-таки решили подарить нож, о котором человек давно мечтал, то можно просто попросить за такой подарок символическую сумму, любую копейку. Тогда с точки зрения энергетики это уже не будет подарок.

Существует и другая версия трактовки таких подарков. Иногда острые предметы, в том числе ножи и даже сабли, принято дарить. В таком случает нож считается способом “отсечения” негативной энергии у человека. Эта традиция существует на Кавказе и в Средней Азии.


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