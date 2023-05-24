«Когда народ с вилами выйдет». Пригожин рассказал, когда ЧВК «Вагнер» возьмется за защиту границ РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» не намерены лезть в «чужой хоровод», несмотря на сообщения о проникновении украинских диверсантов в приграничные регионы России. Такое заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин в ответ на запрос редакции Telegram-канала «Портфель Генштаба».

Журналисты отметили, что на фоне ситуации в Белгородской области вновь стал актуален вопрос о защите государственных границ. В частности, пользователи Сети активно спорят о необходимости создать специальные подразделения для предотвращения подобных атак в будущем.

На этом фоне представители агентства поинтересовались, готовы ли бойцы ЧВК «Вагнер» принять участие в соответствующей деятельности в случае необходимости. В свою очередь, Пригожин напомнил, что несколько месяцев назад предложил организовать военную подготовку под Белгородом и Курском.

Однако тогда представители властей призвали основателя «оркестра» не лезть в дела российской армии. В частности, с подобным требованием к нему обратился министр обороны Сергей Шойгу.

Глава ведомства указал на способность военнослужащих самостоятельно обеспечить безопасность страны. В этом его поддержали губернаторы региона.

«Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод. Вот когда они будут все проигрывать (замена слова. — Прим. Ред.) и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он отметил, что ответственность за успех противников несут бюрократы. Тем не менее «музыканты» не могут отвернуться от родины.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил пиарщиков оборонного ведомства РФ в неумелости. Таким образом он отреагировал на реакцию министра на проникновение украинской ДРГ в Грайворонский городской округ.