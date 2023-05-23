 

Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки

23.05.2023, 14:04, Новости дня
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В Волгоградской области школьник напал с ножом на одноклассницу прямо во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошел в поселке Иловля, сообщает телеканал “360”.

Выпускники стояли на постаменте, как вдруг 11-классник набросился на девушку и стал ее резать. Учителя и другие сотрудники школы, услышав крики, немедленно бросились к постаменту и стали разнимать нападавшего и его жертву. Пострадавшую немедленно увезли с места происшествия на скорой, пишет Ura.ru.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, сообщает RT. Она продолжает находиться под наблюдением.


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