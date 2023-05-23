 

“Все у нее супер”: Кабаева удостоилась высшей похвалы

23.05.2023, 22:58, Разное
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Алина Кабаева – публичная персона, которая обязана достаточно часто выходить в свет. Именно по этой причине каждое ее появление на публике становится почвой для обсуждения и пересуд.

Например журналистка Ксении Собчак и вовсе не смогла удержаться от того, чтобы не раскритиковать последний образ гимнастки, в котором та появилась в одном из Храмов расположенных в Феодосии. Блондинка провела расследование, по итогам которого заявила: весь образ спортсменки обошелся той в 600 тысяч рублей.

Однако стилист Мария Абабкова в беседе со СМИ подчеркнула, что как стоимость наряда, так и имена дизайнеров, которые его сшили – личное дело Алины Кабаевой. Самое главное то, что одета женщина абсолютно уместно. Более того, образ спортсменки стилист назвала настолько стильным и универсальным, что его можно было бы надеть и в офис, и в церковь.

“Все у нее супер. Все классно”, – Алина Кабаева удостоилась высшей похвалы от знатока стиля.

Уверена эксперт и в том, что Ксении Собчак абсолютно зря пытается разжечь конфликт из-за стоимости костюма. Подобранные наряд и аксессуары были максимально элегантны, что как нельзя лучше соответствовало поводу.

Напомним, что храм Дмитрия Солунского был восстановлен благодаря фонду Кабаевой. Святое место было заложено в XIV веке, а реставрация его заняла 4 года и велась специалистами из Санкт-Петербурга. Визит Алины Кабаевой ознаменовал то, что храм отныне доступен для посещения всеми желающими.


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