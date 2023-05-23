 

Мнение: Логика Медведева

23.05.2023, 22:25, Разное
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Рано списывать Дмитрия Медведева! Есть еще порох в пороховницах! И борозды он не портит! Зампред Совбеза России снова врезал правду в матку!

И сказал Медведев: «США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест».


Отсюда

Если я правильно понял Медведева, его логика выглядит так: если бы не США, Украина уже давно капитулировала бы, и зажила мирно и припеваючи? Как Россия? Но не совсем понятно, почему только США? Почему не Германия, не Великобритания, не Франция,  не Польша и пр…? Или вклад этих стран в упорное нежелание Украины капитулировать  незначителен?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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