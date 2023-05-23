 

“Большая радость”: мелкое хулиганство Хабенского вызвало восторг в культурной среде

23.05.2023, 21:40, Новости дня
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Фестиваль “Мелиховская весна” каждую весну проходит в Подмосковье, собирая вокруг себя преданных театралов. Вот и на прошлой неделе уже в 23-й раз он распахнул свои двери, за которыми их, фигурально выражаясь, ждал новый художественный руководитель мероприятия – Константин Хабенский, о чем пишет gazetametro.ru.

Приютила фестиваль усадьба А.П. Чехова “Мелихово”, где уже оборудовали сцену и зрительный зал. Ну а совсем скоро там станет еще уютнее: поместье станет “Чехов-садом” с особым театром на его территории.

Первый спектакль, показанный в “Мелихово” стал практически иммерсивным: актеры ходили между зрителей, а затем и вовсе одолжили у одной из посетительниц пальто. К тому же, время от времени новоиспеченный худрук подсказывал своим подопечным актерские хитрости. Впрочем, мелкое хулиганство Константина Хабенского вызвало восторг в культурной среде – все присутствующие вдоволь насмеялись.

Идею, как признался Константин, он почерпнул в пьесе “Чайка”. Придумал доносить смысл пьес в сжатой форме: за полчаса актеры успеют познакомить зрителей с героями и моралью произведения. Нужно лишь соблюсти пару правил: актеры должны выйти за привычные границы, а зрители – относиться к спектаклям “проще, легче, веселее”.

“Большая радость и огромная ответственность быть одновременно
руководителем театра, носящего имя Чехова, и принять художественное
руководство старейшим в стране фестивалем, посвященным творчеству
великого писателя”, – поделился с журналистами Константин Хабенский.


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