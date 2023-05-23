В Китае представили самый мощный Android-смартфон iQOO Neo 8 Pro

В Китае был представлен iQOO Neo 8 Pro. Gizmochina сообщает, что производитель утверждает, что это самый мощный Android-телефон на сегодняшний день.

iQOO Neo 8 Pro оснащен 6,78-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Также заявлена поддержка распознавания силы давления на экран.

Новая модель оснащена двойной системой камер, состоящей из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX866VCS с оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельного модуля с ультрашироким углом обзора. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера.

iQOO Neo 8 Pro – первый в мире смартфон с флагманским процессором MediaTek Dimensity 9200+. Он набрал 1 36 000 000 баллов на AnTuTu и установил новый рекорд. Производительность обеспечивается благодаря 16 ГБ памяти LPDDR5X и накопителю UFS 4.0 объемом 256 или 512 ГБ. Также имеется обновленная система жидкостного охлаждения, поверхность которой на четверть больше, чем у предшественника.

Быстрая зарядка поддерживает 120 Вт, а батарея в устройстве на 5000 mAh.

В Китае iQOO Neo 8 Pro продавался по цене 3,3 тыс. юаней (около 37,4 тыс. руб.). За пределами Китая устройство gjrf недоступно.